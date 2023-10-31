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الحوثيون يعلنون إطلاق دفعة من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على مواقع إسرائيلية

Publié le Mardi 31 Octobre 2023 - 14:14 قراءة: 0 د, 14 ث
      
أعلن المتحدث العسكري باسم حركة "أنصار الله الحوثيين" العميد يحيى سريع، إطلاق دفعة من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على مواقع إسرائيلية.

وقال هذه هي العملية الثالثة التي تستهدف إسرائيل
وأصاف سنستمر في استهداف المواقع الإسرائيلية حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على غزة
...




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