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"كتائب القسام" تستهدف دبابة وجرافة للجيش الإسرائيلي بقذيفتي "الياسين 105"

Publié le Mardi 31 Octobre 2023 - 10:48 قراءة: 0 د, 36 ث
      
وكالات - استهدفت "كتائب القسام" دبابة وجرافة تابعتين للجيش الإسرائيلي في محور شمال غرب غزة بقذيفتي "الياسين 105".

وقالت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" في بيان لها: "مجاهدو القسام يلتحمون بقوات العدو المتوغلة في محور جنوب غزة ويشتبكون معها بالأسلحة الرشاشة ويستهدفون 4 آليات بقذائف "الياسين 105" والعبوات الناسفة".

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وأكدت استهداف "قوة راجلة صهيونية قرب معبر كرم أبو سالم بقذائف الهاون"، وفتح النار من أحد الكمائن باتجاه الآليات المتوغلة غرب التوام شمال القطاع، مشيرة إلى أنه تم استهداف "3 آليات صهيونية بقذائف الياسين 105".

وتجاوزت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 8 آلاف شهيد، و21 ألف جريح فلسطيني، فيما قتل من الجانب الإسرائيلي أكثر من 1400 شخص بينهم 312 عسكريا، وأسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.


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