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أردوغان: الساكت عن الحق شيطان أخرس ولن نتردد في قول الحقيقة ولو بقينا وحدنا»

Publié le Jeudi 26 Octobre 2023 - 13:12 قراءة: 0 د, 51 ث
      
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الدول الغربية لا تلتزم بالقانون الدولي لأن «الدماء المسفوكة هي دماء المسلمين»، مشدداً على أن الهجمات الإسرائيلية على غزة همجية.
وأضاف أردوغان «لا ينبغي لأحد أن يتوقع أن تظل تركيا صامتة ضد العنف في غزة».

وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إن أكثر من 12 ألف طن من القنابل ألقيت على 2.3 مليون إنسان في غزة وهي منطقة ضيقة للغاية.
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وأضاف في تصريحات نقلتها قناة (الجزيرة)، بأن "النساء والأطفال الأبرياء هم أغلب الضحايا ولا يمكننا أن نبقى صامتين حيال ما نرى"، مشيراً إلى أن "ما يحصل في غزة يتعدى الدفاع عن النفس وتحول إلى ظلم وهمجية ومذابح".

وشدد الرئيس التركي، على أن "كل الدول الغربية دعمت الهجوم الإسرائيلي دون قيد بدل نصحها بالتزام الهدوء فأين هي حقوق الإنسان"، وقال إنهم "يرسلون حاملات الطائرات بدل سفن المساعدات وهذا كيل بمكيالين وسياسة ذات وجهين".

وأكد أردوغان، بأن "الساكت عن الحق شيطان أخرس ولن نتردد في قول الحقيقة ولو بقينا وحدنا"، متسائلاً: "كم طفلا يجب أن يقتل حتى يتم الاتفاق على وقف إطلاق النار".؟


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