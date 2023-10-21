أبو عبيدة الناطق العسكري باسم "كتائب القسام": إسرائيل ترفض استلام محتجزتين قررنا إطلاق سراحهما

قال أبو عبيدة الناطق العسكري باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحماس في بيان مقتضب يوم السبت، إن إسرائيل رفضت استلام محتجزتين قررت الحركة إطلاق سراحهما.



وأفاد أبو عبيدة في البيان "قمنا بإبلاغ الإخوة القطريين مساء الجمعة أننا سنطلق سراح كل من نوريت يتسحاك التي تحمل بطاقة رقم 001145416، ويوخفد ليفشيتز التي تحمل البطاقة رقم 005236955، لأسباب إنسانية قاهرة ودون مقابل.





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وذكر في البيان "إلا أن حكومة الاحتلال رفضت استلامهما"