40 قتيلا على الأقل في إسرائيل إثر هجوم حماس وقرابة 200 شهيد في غزة

وكالات - أعلن مصدر طبي إسرائيلي السبت مقتل 40 شخصا على الأقل في إسرائيل في عمليات التوغل التي نفذتها حركة حماس، فيما استشهد 198 فلسطينيا على الأقل في غزة بغارات جوية على القطاع.

وبينما أعلن الجيش الإسرائيلي "حالة التأهب للحرب"، قال الجناح المسلح للحركة إنه تم إطلاق أكثر من 5 آلاف صاروخ مع بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأعلن عن وقوع أسرى إسرائيليين في أيدي مقاتليه. .



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