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البطولة السعودية - سعد بقير يقود انتفاضة أبها في التعادل امام النصر 2-2

Publié le Samedi 07 Octobre 2023 - 07:32 قراءة: 0 د, 52 ث
      
قاد متوسط الميدان التونسي سعد بقير انتفاضة فريقه أبها في التعادل المثير أمام مضيفه النصر 2-2 امس الجمعة لحساب الجولة التاسعة للبطولة السعودية لكرة القدم.
وتقدم النصر بهدفين لكل من البرتغالي أوتافيو في الدقيقة (3) والبرازيلي أندرسون تاليسكا (28) قبل ان ينتفض أبها ويتمكن من انتزاع التعادل بفضل هدفي التونسي سعد بقير (36 من ركلة جزاء) والفرنسي كارل إيكامبي (90+2).

وبهذه النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثالث بينما قفز أبها للمركز الخامس عشر برصيد 7 نقاط.
...


وفي مباراة ثانية، قاد الإيفواري فرانك كيسي فريقه الأهلي للفوز على جاره الاتحاد بتسجيله هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 31.
ورفع الأهلي رصيده إلى 19 نقطة في المركز الخامس خلف الاتحاد صاحب المركز الرابع بالرصيد ذاته من النقاط.
وتستكمل الجولة اليوم السبت بثلاث مباريات يلتقي فيها الهلال بالأخدود والخليج بالرائد في حين يستضيف الوحدة فريق الفيحاء.
ويتصدر نادي التعاون المسابقة برصيد 22 نقطة على بعد نقطتين من ملاحقه الهلال.


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