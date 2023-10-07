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الكرة الطائرة - المنتخب التونسي يتكبد هزيمته السادسة على التوالي امام فنلندا صفر-3

Publié le Samedi 07 Octobre 2023 - 06:30 قراءة: 0 د, 50 ث
      
تعرض المنتخب التونسي للكرة الطائرة لخسارته السادسة على التوالي صباح اليوم السبت التي جاءت هذه المرة امام نظيره الفنلندي بثلاثة اشواط نظيفة (19-25 و23-25 و15-25) ضمن منافسات المجموعة الثانية للدورة التأهيلية لأولمبياد باريس 2024 المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو.

وكان ابناء المدرب الايطالي انطونيو جاكوب انهزموا في مبارياتهم الخمس السابقة امام سلوفينيا وصربيا واليابان وامريكا بنفس النتيجة (صفر-3) وامام مصر (2-3).
ويختتم السداسي التونسي مشاركته في هذه الدورة التاهيلية غدا الأحد بملاقاة منتخب تركيا على الساعة الخامسة صباحا بتوقيت تونس.
...

ولحساب المجموعة ذاتها، فاز المنتخب التركي اليوم ايضا على نظيره المصري بنتيجة 3-1 (25-21 و25-18 و20-25 و25-23) في حين يلاقي لاحقا المنتخب الامريكي نظيره الصربي من جهة والمنتخب الياباني نظيره السلوفيني من جهة اخرى.
ويتاهل صاحبا المركزين الاول والثاني مباشرة الى الالعاب الاولمبية المقررة في العاصمة الفرنسية باريس من 26 جويلية الى 11 اوت 2024.
الترتيب المؤقت :
المنتخب ن ل
الولايات المتحدة 15 5
اليابان 12 5
سلوفينيا 12 5
صربيا 9 5
تركيا 8 6
فنلندا 5 6
مصر 4 6
تونس 1 6


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