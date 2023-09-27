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بيان من الأمن السعودي بعد فيديو يوثّق مشاجرة فتاة مع شاب في الرياض

Publié le Mercredi 27 Septembre 2023 - 20:47 قراءة: 0 د, 41 ث
      
ألقت شرطة منطقة الرياض في المملكة العربية السعودية القبض على أطراف المشاجرة في مكان عام بالمنطقة ومن قام بتوثيقها وكانوا 3 أشخاص وآخر وثق ونشر ما جرى مخالفا بذلك القوانين.

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بحسبما ذكره فيديو على حساب الأمن العام السعودي في منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أنه إشارة إلى المحتوى المرئي المتداول لمشاجرة في مكان عام ، فإنه تم ضبط أطرافها، وهم 3 أشخاص وآخر وثّق ونشر مخالفا نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

...

كما أوضحت الشرطة أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص .

ويوم أمس الثلاثاء، أظهر مقطع فيديو على منصة "إكس"، اعتداء فتاة على شاب في السعودية بالضرب وسقوطه على الأرض في شارع عام في ظروف غامضة حول الدوافع.

ووثق الفيديو المتداول فتاة ترتدي عباءة سوداء، وتمسك شابا من ناحية الرأس وتعتدي عليه بالضرب وتسقطه على الأرض.


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