فاطمة المسدي: 'يجب ترحيل أفارقة جنوب الصحراء من صفاقس في القريب العاجل'

دعت فاطمة المسدي النائب بمجلس نواب الشعب، اليوم الاثنين، إلى "ترحيل أفارقة جنوب الصحراء من مدينة صفاقس في القريب العاجل"، مُشيرة إلى أنّ نقلهم إلى غابات الزياتين لا يُعتبر حلًّا ، في إشارة منها إلى الحملة الأمنية التي قامت بها وحدات وزارة الداخلية منذ يومين بولاية صفاقس.



وأضافت المسدي، خلال مكالمة هاتفية في برنامج "صباح الورد على اذاعة الجوهرة أف أم، أنّ "الوحدات الأمنية بصفاقس قامت بإبعاد أفارقة جنوب الصحراء عن الساحات العامة ومحطات النقل التي يتمركز فيها التلاميذ والطلبة، ونقلهم إلى غابات الزياتين، مُؤكّدة أنّ هناك انتشار أمني كثيف لضمان عدم عودتهم إلى الساحات العامة".





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وفي إطار الحملة الأمنية واسعة النطاق، التي نفّذتها وحدات وزارة الداخلية منذ يومين بولاية صفاقس، تم فجر أمس الأحد، إخلاء ساحة "رباط المدينة" بمنطقة باب الجبلي والنافورة الكبيرة، التي تتوسط المفترق، من المهاجرين غير النظاميين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، الذين يتجمعون بالمكان منذ ما يزيد عن شهرين كاملين.

وفي إطار الحملة الأمنية واسعة النطاق، التي نفّذتها وحدات وزارة الداخلية منذ يومين بولاية صفاقس، تم فجر أمس الأحد، إخلاء ساحة "رباط المدينة" بمنطقة باب الجبلي والنافورة الكبيرة، التي تتوسط المفترق، من المهاجرين غير النظاميين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، الذين يتجمعون بالمكان منذ ما يزيد عن شهرين كاملين.