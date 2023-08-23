مونديال القوى: المغربي البقالي بطلا للعالم للمرة الثانية على التوالي في سباق 3 آلاف متر موانع

أحرز العداء المغربي سفيان البقالي الثلاثاء الميدالية الذهبية للمرة الثانية تواليا وتوج باللقب في العاصمة المجرية بودابست حيث تجري منافسات البطولة العالمية لألعاب القوى في الفترة ما بين 19- 27 آب/أغسطس 2023.



هذا، وأنهى البقالي السباق بزمن 8:03.53 دقائق أمام الإثيوبي لاميشا غيرما (8:05.44 د) الذي حصد الفضية والكيني أبراهام كيبوت الثالث (8:11.98 د).





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ويعد هذا اللقب العالمي الثاني تواليا للبقالي بعد يوجين العام الماضي.



ويذكر أن العداء المغربي كان قد حصد أيضا الذهبية في أولمبياد طوكيو صيف العام 2021.



فرانس24/ أ ف ب