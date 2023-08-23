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ماسك يعتزم إزالة العناوين الرئيسية من روابط الأخبار على إكس

Publié le Mercredi 23 Août 2023 - 06:16 قراءة: 1 د, 3 ث
      
وكالات - يسعى إيلون ماسك إلى تغيير الطريقة التي تظهر بها روابط الأخبار على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، التي كانت تعرف سابقا بتويتر، في خطوة قد تقوض قدرة ناشري الأخبار على جذب القراء.

قال ماسك، في منشور في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين: إن منصة إكس تخطط لإزالة العنوان والنص مع الاحتفاظ فقط بالصورة الرئيسية من روابط المقالات الإخبارية التي تتم مشاركتها على المنصة.

...

وكانت مجلة فورتشن أول من نشر النبأ أمس وذلك نقلا عن مصدر قال إن الخطوة تأتي في مسعى مباشر من ماسك.

لماذا هذه الخطوة؟

قد تكون الخطوة محاولة من ماسك لحث المستخدمين على قضاء المزيد من الوقت على منصته.
قد تكون أيضا بهدف دفعهم لاختيار خدمة الاشتراك للحصول على مزيد من التفاصيل.
لم يتضح بعد كيف ستؤثر هذه الخطوة على المعلنين على المنصة، التي قال ماسك في يوليو إن بها 540 مليون مستخدم شهريا.

يشار إلى أن روابط الأخبار تظهر حاليا للمستخدمين على شكل "بطاقات" مرفقة بصورة وعنوان المصدر وعنوان رئيسي مختصر.

وتساهم هذه الطريقة في جذب المستخدمين للنقر على الروابط كما تساعد الناشرين في اكتساب القراء.

كيف سيرد المستخدمون؟

مع تطبيق الروابط المختصرة، قد يلجأ المستخدمون إلى كتابة بعض النصوص مع منشوراتهم.
قد يفكرون في نهاية المطاف في الاشتراك بالخدمة المتميزة على المنصة التي تسمح بوصول عدد الأحرف في المنشور الواحد إلى 25 ألفا.


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