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تاياني: 'وضع المهاجرين على الحدود التونسية الليبية معقد للغاية'

تقديم مساعدات إنسانية والإحاطة من قبل فرق الحرس الوطني والهلال الأحمر التونسي لفائدة الأفارقة المتواجدين بالحدود التونسية الليبية
Publié le Mercredi 09 Août 2023 - 07:02 قراءة: 0 د, 24 ث
      
وصف نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية في الحكومة الإيطالية، أنطونيو تاياني وضع المهاجرين العالقين على الحدود بين تونس وليبيا بـالمعقد للغاية.

وجاء حديث تاياني، خلال مقابلة مع صحيفة (لا ستامبا)، وقال 'لقد طلبنا من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن تتولى هذا الوضع'.

...

وأضاف وفق وكالة 'اكي'، 'المسألة معقدة للغاية بالتأكيد.. يجب ألا نساعد المهاجرين فقط، بل أيضًا المواطنين التونسيين الذين يواجهون صعوبات ويعانون من هذا الوضع... تستخدم الأموال الممنوحة للحكومة التونسية أيضًا لمساعدة التونسيين... لا يمكن فعل أكثر من ذلك'.


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