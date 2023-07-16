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الحرارة تتجاوز الـ50 درجة في 6 مدن إيرانية!

Publié le Dimanche 16 Juillet 2023 - 12:29 قراءة: 0 د, 45 ث
      
وكالات -
سجلت درجات الحرارة في 6 مدن إيرانية أكثر من 50 درجة مئوية خلال الـ24 الماضية، ما يعد أشد أيام الصيف حرارة في البلاد.

وأفادت بيانات هيئة الأرصاد الجوية في إيران، أن مدينة "دهلران" في محافظة إيلام غرب إيران، تعد أكثر محطات الطقس سخونة في البلاد حيث بلغت درجة الحرارة في هذه المدينة إلى 51.6 درجة مئوية، تليها مدينة "أوميدية" بدرجة حرارة 51.2، و"الأهواز" بدرجة حرارة 50.8، ومدينة "شوش" بدرجة حرارة 50.4، ومدينة "أغاجاري" بدرجة حرارة 50.3 و"رامهرمز" بدرجة حرارة 50.2 مئوية.

...

تجدر الإشارة، إلى أنه منذ نهاية شهر يونيو الماضي وحتى الآن وصلت درجة الحرارة في بعض محطات الأرصاد الجوية في إيران إلى أكثر من 50 درجة لعشرين مرة.

وأعلنت الإدارة العامة للأرصاد الجوية في محافظة خوزستان أن درجة الحرارة العظمى في بعض مناطق المقاطعة ستصل اليوم أيضا إلى 50 درجة مئوية.

هذا وأعلنت الإدارة العامة للأرصاد الجوية في محافظة إيلام أن موجة الحر ستستمر حتى اليوم الأحد في هذه المحافظة.


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