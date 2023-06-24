قائد فاغنر سينتقل لبيلاروسيا.. الكرملين يكشف تفاصيل التسوية

وكالات -

أعلن الكرملين، مساء السبت، أن قائد مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة، يفغيني بريغوجن، سينتقل إلى بيلاروسيا، ضمن اتفاق التسوية التي تم التوصل إليه بوساطة من الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.



وقال المتحدث باسم الكرملين إن الرئيس البيلاروسي ساعد في الوساطة مع فاغنر، التي أعلنت "تمردا" ضد الدولة الروسية، مضيفا أنه "يقدر جهوده بشدة"، مبرزا أن الاتفاق حصل لتجنب المزيد من الخسائر.





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