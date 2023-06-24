Babnet

ميدفيديف: سيطرة فاغنر على الأسلحة النووية يعني كارثة عالمية

ميدفيديف بالزي العسكري
Publié le Samedi 24 Juin 2023 - 16:43 قراءة: 0 د, 56 ث
      
وكالات -
قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، إن العالم بأسره سيكون على شفا كارثة إذا سقطت الأسلحة النووية الروسية في أيدي "قطاع الطرق".

وجاء تحذير ميدفيديف السبت من مجموعة فاغنر، التي وصفها "بمجموعة قطاع الطرق"، واحتمالية استيلائها على الأسلحة النووية الروسية، مع تقدمها نحو موسكو.

...

الرئيس السابق لروسيا قال إن بلاده لن تسمح لـتمرد فاغنر بأن يتحول إلى انقلاب أو أزمة عالمية

أخبار ذات صلة:
لماذا يحتاج بوتين إلى فاغنر؟...

وأشارت مصادر روسية إلى أن قوات مجموعة فاغنر، مدعومة بـ 150 آلية عسكرية، تتقدم في ليبيتسك، على بعد 340 كيلومتر من موسكو.

وأثار التمرد المسلح، الذي أعلنه قائد قوات فاغنر، يفغيني بريغوجين، ضد الدولة الروسية ردود فعل داخلية، تركزت معظمها بالدعوة إلى الالتفاف حول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
أخبار ذات صلة:
بوتين: ما حدث من قوات فاغنر " طعنة في الظهر" وسنرد بشكل صارم...

ولم يكتف بريغوجين بالتمرد المسلح، بل ذهب إلى حد تحدي بوتين، ورفض خطابه، فيما قالت قوات فاغنر في بيان منسوب إنه "سيكون لروسيا رئيس جديد".


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 268870


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
السبت 24 جوان 2023 | 6 ذو الحجة 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:34 19:44 16:13 12:29 05:01 03:09
Babnet
31°
 Babnet32° Babnet % 37 :الرطــوبة
تونــس Babnet23°
6.69 كم/س
 :الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
32°-2331°-2132°-2233°-2334°-23
  • Avoirs en devises
    22866,5

  • (23 juin)
  • Jours d'importation
    98
  •              1 € = 3,37154 DT        1$ =3,08932 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23 juin)   383,5 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*