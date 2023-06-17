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تامر حسنى بعد حفله فى تونس يعلّق.... من أجمل حفلات حياتى..

Publié le Samedi 17 Juin 2023 - 08:10 قراءة: 0 د, 53 ث
      
أعرب الفنان تامر حسني عن سعادته البالغة بالنجاح الكبير الذى حققه حفله الغنائى مساء الخميس فى تونس، ونشر العديد من الصور له وللجمهور التونسي من الحفل عبر حسابه على "فيس بوك"، وعلق: "حفلة تونس فعلاً من أجمل حفلات حياتي".

وأضاف تامر، "فعلاً الحب اللي شوفته في عيون الجمهور والمذيعين وكل الحاضرين وترحاب السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وجميع السفراء والوزراء الكرام من مختلف انحاء الوطن العربي والسادة الإعلاميين والصحفيين الكبار، شوفت حب منهم افقدني النطق".
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وتابع: "بالإضافة لتكريمي بأرق الكلمات المعبرة من الإعلام التونسي الحبيب والجمهور التونسي الراقي العظيم كنت حاسس وكأني أول مره أغني في حياتي حضوركم الكريم بكل هذا العدد الضخم تكريم كبير أوي ليا من كل قلبي مليون شكراً كل الشرف لغنائي على مسرح قرطاج العظيم في المهرجان العربي للإذاعه والتلفزيون شكراً تونس، شكراً شعب تونس الحبيب".




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