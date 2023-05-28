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مطار جدة: انفجار إطار طائرة مصرية

Publié le Dimanche 28 Mai 2023 - 12:08 قراءة: 0 د, 30 ث
      
وكالات - قالت شركة مصر للطيران إن إطار طائرة تابعة لها انفجر ، لكنها هبطت بأمان في وجهتها بالمملكة العربية السعودية صباح الأحد.

وقالت الشركة في بيان إن الرحلة (إم إس 643) أقلعت من مطار القاهرة الدولي في ساعة مبكرة من صباح الأحد وانفجر أحد إطاراتها أثناء هبوطها في مطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة.

وقال البيان إن الطائرة بوينغ 738 هبطت بأمان على المدرج ونزل جميع الركاب دون الإبلاغ عن إصابات.

ولم توضح الشركة سبب المشكلة، وقالت إنها تفحص الطائرة وتقوم بصيانتها.

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