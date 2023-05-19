تبون ومحمد السادس وبن زايد “أبرز الغائبين” عن قمة جدة العربية

وكالات -

وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس دولة الإمارات والأمير مولاي رشيد بن الحسن شقيق العاهل المغربي الملك مُحمد السادس سيشاركان في مناقشات القمة العربية التي ستعقد في جدة الجمعة، في حضور عدد كبير من قادة الدول العربية.وبحسب تقرير الوكالة عزت مصادر دبلوماسية غياب بن زايد إلى وجوده خارج بلاده في جولة أوروبية رسمية مقررة مسبقا بينما لم تستبعد مصادر أخرى أن يكون سبب تغيبه خلاف سعودي – إماراتي حول سبل إنهاء الحرب في اليمن ومحاولات أبوظبي دعم التوجه نحو تقسيم اليمن إلى دولتين شمالية وجنوبية على غرار الوضع السابق في تسعينيات القرن الماضي.وبالنسبة للمغرب فمعروف أنه ومنذ قمة الجزائر عام 2005 لم يحضر الملك المغربي شخصيا أية قمة عربية حيث أن جميع القمم العربية التي جرت بعد هذا التاريخ كان يحضرها إما شقيقه الأمير رشيد أو رئيس الحكومة المغربية أو وزير الخارجية ومرة واحدة فقط التي مثل فيها المغرب وزير العدل خلال القمة العربية التي أقيمت في تونس في 31 آذار /مارس/2019.الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمن سيمثل الجزائر في القمة بدلا من الرئيس عبد المجيد تبون.وبحسب وكالة ( د ب أ) يعتقد مراقبون هنا أن الغياب الرئاسي الجزائري جاء لتفادي الضغوط العربية وبالذات السعودية لإقناع الجزائر بتطبيع علاقاتها مع جارتها المغرب والبدء بمرحلة مفاوضات من شأنها حل الخلافات بين البلدين في ظل تجاوب مغربي مع تلك النداءات.لكن تحليلات أخرى بحسب مطلعين تؤكد أن الأمر مرتبط بداية بعدم مشاركة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في القمة العربية الأخيرة، التي احتضنتها الجزائر، ثم عدم دعوة الجزائر، باعتبارها رئيسة القمة العربية، للمشاركة في اللقاء، الذي احتضنته السعودية مؤخرا، في جدة، لتنسيق عودة النظام السوري للجامعة العربية.وعلى الصعيد الخليجي، يغيب أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الذي حالت أوضاعه الصحية دون حضوره عدد من القمم الخليجية والعربية وينوب عنه دائما ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح إضافة إلى تغيب سلطان عمان هيثم بن طارق الذي أناب عنه أخيه أسعد بن طارق بن تيمور نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي.ودرجت السياسة العمانية على العزوف عن المشاركة على مستوى السلطان في القمم العربية منذ ثلاثة عقود.كما سيتغيب عن القمة رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وسينوب عنه وكيل وزارة الخارجية دفع الله الحاج لانشغاله بمتابعة مستجدات الاقتتال بين الجيش الذي يتولى قيادته وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو “حميدتي” منذ أن اندلعت في 15 نيسان/ أبريل الماضي.ويغيب أيضا عن القمة رئيس جمهورية جزر القمر غزالي عثماني لارتباطات مسبقة مع الاتحاد الأفريقي الحالي الذي يتولى رئاسته.وتحمل القمة العربية التي تنعقد في جدة الجمعة، طابعا استثنائيا جراء تغييرات كبيرة، سواء في البيئة الدولية أم الإقليمية أم التطورات الأخيرة التي شهدتها بعض دول المنطقة صعودا على غرار الانفتاح العربي على النظام السوري أو هبوطا كالأحداث الأخيرة في السودان والتي تمثل تهديدا مهما لأمن واستقرار المنطقة العربية والاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على الفلسطينيين.