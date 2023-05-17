باريس.. الحكم بالسجن 3 سنوات على ساركوزي بقضية فساد

وكالات - خسر الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي طعنا على حكم صدر في 2021 بإدانته في قضية فساد واستغلال نفوذ أمام محكمة الاستئناف في باريس اليوم الأربعاء.



وأيدت محكمة استئناف فرنسية، اليوم الأربعاء، إدانة الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي في قضية فساد.



كما أيدت المحكمة منعا مؤقتا لساركوزي من شغل وظائف عامة.



كذلك أيدت المحكمة الفرنسية حكما بسجن ساركوزي 3 سنوات، اثنتان منها مع وقف التنفيذ.



وأضافت المحكمة في قرارها أن الرئيس الفرنسي السابق سيضع سوارا إلكترونيا بدلا من احتجازه في السجن.



