LVMH.. أول شركة أوروبية تتجاوز قيمتها 500 مليار دولار

وكالات - أصبحت شركة LVMH العملاقة للسلع الفاخرة الاثنين أول شركة أوروبية تتجاوز قيمتها السوقية 500 مليار دولار.



وكانت الشركة المكونة من 75 علامة تجارية فخمة منها لويس فيتون وكريستيان ديور وفيندي، قد أعلنت في وقت سابق هذا الشهر، عن تحقيق مبيعات بقيمة 21 مليار يورو (23.1 مليار دولار) في الربع الأول ‏من عام 2023، بزيادة قدرها 17 بالمئة عن العام السابق، والتي جاءت أكثر من ضعف توقعات السوق.



وتمكنت أسهم الشركة من تسجيل مستوى قياسيا بعد الإعلان عن نتائجها الربعية.





وفي عام 2022، حققت الشركة إيرادات بـ 79.2 مليار يورو (87.1 مليار دولار) مع أرباح من العمليات المتكررة بلغت 21.1 مليار يورو.



وقالت الشركة التي تتخذ من باريس مقراً لها إنها ستستفيد من إعادة فتح الصين لاقتصادها بعد سياسة صفر كوفيد إذ أن عودة السفر تنشط إنفاق المستهلكين.



وفي عام 2021 بلغت الإيرادات الكاملة 64.2 مليار يورو، بعد مبيعات قوية وإقبال شديد على الحقائب والمنتجات الأخرى من المستهلكين بعد تخفيف إجراءات كورونا والفتح الكامل للاقتصاد.



يذكر أن برنارد أرنو، الرئيس التنفيذي لشركة LVMH، هو حاليًا أغنى شخص في العالم، وفقًا لمؤشر فوربس للمليارديرات، وكذلك مؤشر بلومبيرغ.



