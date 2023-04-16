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مصرع 16 شخصا وإصابة 9 جراء حريق في دبي

Publié le Dimanche 16 Avril 2023 - 11:37 قراءة: 0 د, 43 ث
      
وكالات - قضى 16 شخصا وجرح 9 آخرون جراء حريق اندلع أمس السبت في مبنى سكني يقع في منطقة شعبية بدبي.

واندلع الحريق في الطابق الرابع من مبنى في منطقة الراس الشعبية الواقعة في الجزء القديم من المدينة، حيث يعيش عدد كبير من العمال.

وجاء في بيان صادر عن جهاز الدفاع المدني ونقلته وسائل إعلام محلية، "أظهرت التحقيقات المبدئية وجود تجاوزات من قبل مالك البناية، في ما يتعلق باشتراطات الأمن والسلامة". ولم يتم الكشف عن جنسيات الضحايا.

وأضاف البيان: "تواصل الجهات المعنية التحقيق، للوقوف على كامل ملابسات الحادث".

وفي يناير 2017، أعلنت سلطات دبي اعتماد أنظمة بناء أكثر صرامة للحد من خطر الحرائق، بعد سلسلة من الكوارث في ناطحات سحاب في الإمارة تعود في معظمها إلى استخدام مواد سريعة الاشتعال.

ويعزى تكرار تلك الحرائق في المقام الأول إلى نوعية الطلاء التي تساعد النار على الانتشار في إمارة ترتفع فيها درجات الحرارة بشكل كبير في فترة الصيف.

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