الفرنسي كيليان مبابى يحافظ على صدارة تصنيف اكثر اللاعبين قيمة تسويقية

يتصدر الفرنسي كيليان مبابي قائمة أغلى 10 لاعبين في العالم عقب تحديث أسعار مجموعة كبيرة من اللاعبين على موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في الأرقام والإحصائيات.
وياتي مهاجم باريس سان جرمان في صدارة هذا التصنيف بقيمة تسويقية قدرها 180 مليون يورو متقدما على النرويجي إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي الذي حل في المركز الثاني بقيمة 170 مليون يورو.
وتراجعت القيمة التسويقية للدولي المصري محمد صلاح ، نجم ليفربول الإنقليزي، بقيمة 10 ملايين يورو ليغادر قائمة أغلى 10 لاعبين في البطولة الإنقليزية.
وقاد مبابي منتخب بلاده فرنسا إلى نهائي كأس العالم قطر2022 وسجل هاتريك ليخسر أمام الأرجنتين بركلات الترجيح وحصل علي الحذاء الذهبي وهداف المونديال بتسجيله 8 أهداف.
ومن جهته، ساهم إيرلينغ هالاند في تسجيل وصناعة 44 هدفاً مع مانشستر سيتي خلال المشاركة في 36 مباراة في جميع المسابقات بالموسم الحالي 2022-2023.
كما واصل إيرلينغ هالاند تألقه بتصدر جدول ترتيب هدافي رابطة أبطال أوروبا بعدما نجح في تسجيل 5 أهداف دفعة واحدة في مباراة فريقه مانشستر سيتي ضد لايبزيغ الالماني في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد ضمن إياب دور ثمن النهائي.
وخاض هالاند مع السيتي 6 مباريات في رابطة أبطال أوروبا بنسختها الحالية وأحرز 10 أهداف.
قائمة أغلى 10 لاعبين في العالم :
1- الفرنسي كيليان مبابى – 180 مليون يورو
2- النرويجى إيرلينغ هالاند – 170 مليون يورو
3- البرازيلي فينيسيوس جونيور – 120 مليون يورو
4- الإنقليزي جود بيلينغهام – 110 مليون يورو
5- الإنقليزي فيل فودين – 110 مليون يورو
6- الإنقليزي بوكايو ساكا – 110 مليون يورو
7- الألماني جمال موسيالا – 100 مليون يورو
8- الإسبانى بيدري – 100 مليون يورو
9- الأوروغويانى فيدريكو فالفيردى– 100 مليون يورو
10- الإسبانى جافي – 90 مليون يورو
وياتي مهاجم باريس سان جرمان في صدارة هذا التصنيف بقيمة تسويقية قدرها 180 مليون يورو متقدما على النرويجي إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي الذي حل في المركز الثاني بقيمة 170 مليون يورو.
وتراجعت القيمة التسويقية للدولي المصري محمد صلاح ، نجم ليفربول الإنقليزي، بقيمة 10 ملايين يورو ليغادر قائمة أغلى 10 لاعبين في البطولة الإنقليزية.
وقاد مبابي منتخب بلاده فرنسا إلى نهائي كأس العالم قطر2022 وسجل هاتريك ليخسر أمام الأرجنتين بركلات الترجيح وحصل علي الحذاء الذهبي وهداف المونديال بتسجيله 8 أهداف.
ومن جهته، ساهم إيرلينغ هالاند في تسجيل وصناعة 44 هدفاً مع مانشستر سيتي خلال المشاركة في 36 مباراة في جميع المسابقات بالموسم الحالي 2022-2023.
كما واصل إيرلينغ هالاند تألقه بتصدر جدول ترتيب هدافي رابطة أبطال أوروبا بعدما نجح في تسجيل 5 أهداف دفعة واحدة في مباراة فريقه مانشستر سيتي ضد لايبزيغ الالماني في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد ضمن إياب دور ثمن النهائي.
وخاض هالاند مع السيتي 6 مباريات في رابطة أبطال أوروبا بنسختها الحالية وأحرز 10 أهداف.
قائمة أغلى 10 لاعبين في العالم :
1- الفرنسي كيليان مبابى – 180 مليون يورو
2- النرويجى إيرلينغ هالاند – 170 مليون يورو
3- البرازيلي فينيسيوس جونيور – 120 مليون يورو
4- الإنقليزي جود بيلينغهام – 110 مليون يورو
5- الإنقليزي فيل فودين – 110 مليون يورو
6- الإنقليزي بوكايو ساكا – 110 مليون يورو
7- الألماني جمال موسيالا – 100 مليون يورو
8- الإسبانى بيدري – 100 مليون يورو
9- الأوروغويانى فيدريكو فالفيردى– 100 مليون يورو
10- الإسبانى جافي – 90 مليون يورو
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