شوهد لأول مرة قبل 80 ألف عام.. مذنب نادر في طريقه نحو الأرض

شوهد لأول مرة قبل 80 ألف عام.. مذنب نادر في طريقه نحو الأرض

سيصل المذنب إلى أقرب نقطة له من الأرض في 2024 - أرشيفية
Publié le Mercredi 08 Mars 2023 - 06:17 قراءة: 0 د, 50 ث
      
وكالات - بعد "المذنب الأخضر"، الذي ظهر في السماء الشهر الماضي، كشفت تقارير إعلامية تفاصيل جديدة عن مذنب نادر جدا يقترب من الأرض وسيكون مرئيا بالعين المجردة.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن المذنب، الذي يعرف رسميا باسم "C/2023 A3"، تم توثيقه في 22 فبراير الماضي بواسطة أربعة تلسكوبات في جنوب أفريقيا وتشيلي وهاواي.

وأضافت أن هذا المذنب شوهد لأول مرة قبل 80 ألف عام، أي منذ أن غادر البشر القدامى أفريقيا.

وأشارت إلى أن "C/2023 A3" يتحرك بسرعة 290 ألف كيلومتر في الساعة بين زحل والمشتري، وسيقترب من الشمس في سبتمبر 2024.

وبعدها بنحو شهر، سيصل المذنب النادر إلى أقرب نقطة له من الأرض، وبالتحديد في 13 أكتوبر.

وأوضحت "ديلي ميل" أن العلماء لا يعرفون الكثير عن هذا المذنب، لكن البيانات تشير إلى أنه "جسم كبير جدا" وسيكون مرئيا بالعين المجردة في السماء عند اقترابه من الأرض.

وفي هذا الصدد، قال كويشينغ زانغ من جامعة بنسلفانيا إن "الظروف مواتية للغاية لهذا المذنب"، مبرزا أنه سيكون أكثر سطوعا بحوالي 100 مرة من المذنب الأخضر، الذي أذهل العالم في فبراير.

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