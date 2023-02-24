تركيا.. 520 ألف وحدة سكنية منهارة أو بحاجة إلى هدم جراء الزلزال

تركيا.. 520 ألف وحدة سكنية منهارة أو بحاجة إلى هدم جراء الزلزال

Publié le Vendredi 24 Février 2023 - 11:54قراءة: 0 د, 46 ث
      
وكالات - قال وزير البيئة التركي مراد قوروم، إنه تم تحديد 520 ألف وحدة سكنية منهارة أو بحاجة إلى الهدم جراء الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي البلاد، في السادس من فبراير الحالي.

وأوضح الوزير التركي أنه تم فحص 4 ملايين و511 ألف وحدة سكنية مستقلة داخل مليون و250 مبنى في 11 ولاية شملها آثار الزلزال.

وأضاف أنهم توصلوا، نتيجة هذا التحري، إلى وجود 520 ألف وحدة سكنية مستقلة داخل 164 ألفا و321 مبنى منهارا أو بحاجة إلى الهدم العاجل أو ذا أضرار بالغة جراء الزلزال، مؤكدا اعتزام السلطات إلى تعويض متضرري الزلزال عن منازلهم المتضررة، خلال عام واحد.

وبدوره، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الحكومة ستشرع ببناء بيوت لـ270 ألف أسرة بالمدن والأرياف في 11 ولاية متضررة من كارثة الزلازل الشهر القادم.

وفي 6 فبراير، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

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