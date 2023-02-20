في زيارة مفاجئة.. جو بايدن في كييف

في زيارة مفاجئة.. جو بايدن في كييف

Publié le Lundi 20 Février 2023 - 11:30 قراءة: 0 د, 52 ث
      
وكالات - أجرى الرئيس الأميركي جو بايدن زيارة غير معلنة إلى كييف، الإثنين، قبيل الذكرى الأولى للاجتياح الروسي لأوكرانيا.

والتقى بايدن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في العاصمة الأوكرانية في أول زيارة له إلى البلاد منذ بدء النزاع.

وانطلقت صفارات الإنذار في أنحاء العاصمة الأوكرانية في أثناء زيارة بايدن لكييف، لكن لم ترد تقارير عن ضربات صاروخية أو جوية من روسيا.

وعقد بايدن وزيلينسكي اجتماعا في كاتدرائية القديس ميخائيل في كييف.

وقال زيلينسكي لبايدن: "أهلا بكم في كييف. زيارتك هي علامة مهمة للغاية على دعم جميع الأوكرانيين".

وأضاف أنه بحث مع الرئيس الأميركي إمداد كييف بأسلحة بعيدة المدى.

من جانبه، قال بايدن من كييف إن أوكرانيا ستحصل على حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 500 مليون دولار يُعلن عنها الثلاثاء.

ويأتي ذلك في خضم زيارة بايدن لبولندا، الإثنين، في الذكرى السنوية الأولى لاجتياح روسيا لأوكرانيا التي قالت إنها ألحقت خسائر فادحة بالقوات في أكبر صراع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وتسببت الحرب التي بدأت في 24 فبراير من العام الماضي في مقتل مئات الآلاف ونزوح الملايين وتحويل مدن إلى أنقاض في مساحات شاسعة من جنوب وشرق أوكرانيا.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 261971

FaroukBenAmmar  (Tunisia)  |Lundi 20 Février 2023 à 11h 37m |           
Les Russes Prépareraient une Grande Offensive au Printemps !



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