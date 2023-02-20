الهزات الارتدادية في تركيا بالآلاف.. وتحذير من كوارث ثانوية

وكالات - أعلن مسؤول في إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، الأحد، تسجيل 6 آلاف و40 هزة ارتدادية إثر الزلزالين المدمرين الذين ضربا جنوبي البلاد.





وقال مدير عام قسم الزلازل والحد من المخاطر في "آفاد" أورهان تتار إن عدد الهزات الارتدادية الناجمة عن الزلزالين بلغ 6040 هزة.



وأوضح أن 1628 هزة تراوحت قوتها بين 3 و4 درجات، و436 هزة بين 4 و5 درجات، و40 هزة بين 5 و6 درجات، وواحدة كبيرة بقوة 6.6 درجات.



ودعا تتار إلى تجنب دخول المباني المتضررة في ظل استمرار خطر الهزات الارتدادية، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يتجاوز بعضها 5 درجات، كما حذر من "كوارث ثانوية" مثل الانهيارات الأرضية وانهيارات الصخور.





آخر التطورات الرئيسية



مع بدء توقف جهود البحث والإنقاذ تدريجيا عن ناجين مدفونين جراء زلزال 6 فبراير في تركيا، تحركت فرق لإزالة أكوام الأنقاض التي خلفتها أسوأ كارثة في تاريخ تركيا الحديث.

لا تزال عمليات الإنقاذ جارية في محافظتي كهرمان مرعش، مركز الزلزال، وهتاي، إحدى أكثر المحافظات تضررا.

رئيس بلدية هتاي: 21000 ماتوا في الولاية.

تضرر حوالي 105794 مبنى في تركيا وتحتاج هذه الأبنية إلى الهدم.

قالت الأمم المتحدة إن تحديد العدد الكامل للقتلى في سوريا قد يستغرق بعض الوقت.



وفي 6 فبراير، ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات، وآلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.



