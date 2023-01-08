"راح وديع يا أم وديع".. لحظات مؤثرة لجورج وسوف في وداع نجله

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، حيث ظهر جورج وهو يقول لزوجته السابقة شاليمار شبلي، خلال العزاء قبل جنازة ودفن ابنهما وديع: "راح الغالي..راح..راح وديع يا أم وديع".لترد عليه زوجته السابقة متأثرة: "يا حبيب أم وديع".كما وثقت مقاطع فيديو انهيار الفنان وسوف بالبكاء خلال تقبل التعازي بوفاة نجله، حيث بدا وهو يصرخ "آخ" ويردد كلمة "راح" عند تقبله التعازي.هذا وتوافد كبار نجوم الفن على مكان إقامة وسوف لتأدية واجب التعزية في كنيسة القديس نيقولاوس في الأشرفية.ومساء يوم الجمعة الماضي، فجع الفنان السوري جورج وسوف بوفاة نجله وديع في بيروت، إثر مضاعفات صحية بعد أيام من عملية جراحية أجراها بمعدته.