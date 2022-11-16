ترامب يتقدم بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية

وكالات - قدّم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أوراق ترشحه الجمعة للانتخابات الرئاسية لعام 2024 قبل إعلانه المتوقع من مارالاغو بأنه سيخوض السباق للبيت الأبيض للمرة الثالثة.





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بايدن يعرب عن موقفه عقب ترشح ترامب للانتخابات

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وقال ترامب في خطاب ترشحه إن عودة أميركا تبدأ الآن!، مضيفا أنه يريد أن يضمن عدم عودة جو بايدن للبيت الأبيض بولاية رئاسية جديدة في 2024.ويتوقع أن تمهد أوراق ترامب التي تم تقديمها أمام هيئة الانتخابات الفيدرالية الأميركية لمعركة قاسية داخل الحزب الجمهوري لنيل بطاقة الترشح للرئاسة.رد الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، على إعلان دونالد ترامب ترشحه مرة أخرى للانتخابات الرئاسية بالقول إن الرئيس الجمهوري السابق "خذل" بلاده خلال توليه منصبه.وقال بايدن في تغريدة من بالي حيث كان يحضر اليوم الأخير لقمة مجموعة العشرين: "دونالد ترامب خذل أميركا".وأرفق جو بايدن التغريدة بفيديو يقول إن ترامب خلال رئاسته تربع على "اقتصاد مزور لصالح الأثرياء، وهاجم النظام الصحي، ودلل المتطرفين، وهاجم حقوق المرأة وحرّض العصابات العنيفة، من أجل محاولة قلب فوز عام 2020 إلى خسارة".