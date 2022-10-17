بنزيمة يتوج بالكرة الذهبية

وكالات - حقق النجم الفرنسي كريم بنزيمة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عام 2022، وذلك خلال الحفل الذي أقيم في باريس مساء الاثنين.





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حضور عربي قوي

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وتوج بنزيمة بالكرة الذهبية (بالون دور) للمرة الأولى في تاريخه، متفوقا على البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة الإسباني، والسنغالي ساديو ماني، مهاجم بايرن ميونيخ، والبلجيكي كيفن دي بروين، صانع ألعاب مانشستر سيتي.وحصل بنزيمة على أعلى عدد من أصوات الصحفيين المختارين من حول العالم، وهو المعيار الذي حددته مجلة "فرانس فوتبول" المانحة للجائزة.وتألق بنزيمة بشكل لافت هذا العام، وقاد فريقه ريال مدريد للقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، وتصدر لائحة الهدافين في البطولتين.وجاء النجم المصري محمد صلاح بالمركز الخامس في تصنيف الجائزة، متفوقا على نجوم كبار في عالم الكرة، مثل الكرواتي لوكا مودريتش والنرويجي إيرلنغ هالاند والفرنسي كيليان مبابي.كما حل النجم الجزائري رياض محرز في المركز 12 في تصنيف اللاعبين، بعد موسم قوي حقق فيه الدوري الإنجليزي الممتاز مع ناديه مانشستر سيتي.توج المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بجائزة "غيرد مولر" لأفضل مهاجم في الموسم الماضي، وذلك بعد تصدره قائمة هدافي الدوريات الكبرى.حصل البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، على جائزة "ليف ياشين" لأفضل حارس مرمى في العالم، وهي المرة الرابعة التي تقدم فيها "فرانس فوتبول" هذه الجائزة.حقق لاعب الوسط الإسباني الشاب غافي جائزة "كوبا" لأفضل لاعب شاب في العالم، وذلك بعد موسمه الحافل مع ناديه برشلونة الإسباني.حصل السنغالي ساديو ماني على جائزة "سقراط" التي تمنح للاعبين الملتزمين بالأعمال الخيرية.حقق مانشستر سيتي الإنجليزي جائزة "نادي العام"، متفوقا على ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي.