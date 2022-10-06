34 قتيلا بهجوم في تايلاند والمنفذ يقتل عائلته وينتحر


Publié le Jeudi 06 Octobre 2022 - 10:31 قراءة: 0 د, 36 ث
      
وكالات - أعلنت الشرطة التايلاندية، أن أكثر من 34 شخصا قتلوا، الخميس، في إطلاق نار على مركز لرعاية الأطفال في شمال غرب البلاد.


وقال الجنرال أشيون كرايثونغ، إن مسلحا فتح النار في وقت مبكر من بعد الظهر في وسط بلدة نونغبوا لامفو، لافتا إلى أن 34 شخصا قتلوا لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى...

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وقالت رويترز إن 34 شخصا قتلوا في اطلاق نار جماعي في مركز للرعاية النهارية للأطفال شمال شرق تايلاند، مضيفة، نقلا عن بيان صادر عن الشرطة التايلاندية أن من بين الضحايا 22 طفلا.

وعقب الحادثة، قتل منفذ الهجوم عائلته ثمّ انتحر.

وقال الكولونيل بالشرطة جاكابات فيجيترايثايا من مقاطعة نونغ بوا لام فو إن الشرطي السابق بانيا خمرب البالغ من العمر 34 عاما عاد إلى منزله وقتل زوجته وطفله بعد الهجوم.

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