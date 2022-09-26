وفاة يوسف القرضاوي عن 96 عاماً


Publié le Lundi 26 Septembre 2022 - 12:16 قراءة: 0 د, 37 ث
      
توفي اليوم الإثنين الامام المصري يوسف القرضاوي، والذي يُقيم في الدوحة.



وتم الإعلان عن الوفاة عبر صفحته الرسمية بالقول: "انتقل إلى رحمة الله سماحة الإمام يوسف القرضاوي رحمه الله، الذي وهب حياته مبينا لأحكام الإسلام، ومدافعا عن أمته".

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وأضاف: "نسأل الله أن يرفع درجاته في عليين، وأن يتقبل صالح عمله في ميزان حسناته، وأن يلحقه بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين.. وحسن أولئك رفيقا. وأن يجعل ما أصابه من مرض وأذى رفعا لدرجاته".

وتابع: "وقد وافته المنية ظهر اليوم، وسوف يعلن عن موعد الدفن ومكان العزاء لاحقًا".

يُذكر أن الشيخ القرضاوي من مواليد قرية صفط تراب بمحافظة الغربية بمصر، وقد ولد في يوم 9 سبتمبر سنة 1926م.

ويُشار إلى أنه ترأس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في السابق.

وانتمى القرضاوي لجماعة الإخوان المسلمين وأصبح من قياداتها المعروفين.

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