ارتفاع عدد ضحايا قارب المهاجرين الغارق قرب سواحل سوريا إلى أكثر من 70 شخصا

وكالات - قال وزير الصحة السوري حسن الغباش إن السلطات السورية انتشلت جثامين 73 مهاجرا كانوا على متن المركب الغارق قبالة ساحل طرطوس.





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وأضاف الغباش في بيان نشره اليوم الجمعة إنه تم إنقاذ 20 مهاجرا يتلقون العلاج حاليا في مستشفيات طرطوس.وقال وزير الأشغال والنقل اللبناني علي حميّة إن المركب الغارق كان قد أقلع من ساحل لبناني في وقت سابق من الأسبوع الجاري.ونقل المدير العام للموانئ البحرية السورية العميد سامر قبرصلي عن ناجين قولهم، إن "الزورق انطلق من لبنان - المنية في الشمال منذ عدة أيام بقصد الهجرة" وعلى متنه ركاب من جنسيات عدة.وتتواصل جهود البحث عن مفقودين آخرين.وإلى جانب لبنانيين، كان على متن المركب المهاجر سوريون وفلسطينيون.