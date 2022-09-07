غوتام أداني أول آسيوي يصبح ثالث أغنى أغنياء العالم.. فما أصبح ترتيب أغنياء العالم؟

وكالات - كان غوتام أداني أغنى رجل في آسيا. والآن أصبح ثالث أغنى شخص في العالم، متجاوزًا برنارد أرنو رئيس مجلس إدارة "ال في ام اتش مويت هينيسي LVMH) )" وأصبح أول شخص آسيوي يصل للمركز الثالث عالميا، وفقًا لمؤشر Bloomberg للمليارديرات.





ويظهر المؤشر إجمالي صافي قيمة ثروة أداني التي تبلغ حوالي 143 مليار دولار. وهو يدير مجموعة أداني التي تحمل الاسم نفسه في شركات تتراوح من الموانئ والطيران إلى الطاقة الشمسية والفحم في الهند.كان ذلك بعد أن جعلته زيادة هذا الأسبوع خلف إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، وجيف بيزوس مؤسس شركة أمازون، اللذان تقدر ثروتهما بنحو 247 مليار دولار و 152 مليار دولار على التوالي.ومثل المليارديرات الآخرين في جميع أنحاء العالم، شهد أداني ارتفاعًا كبيرًا في ثروته خلال الوباء. وتفوق أداني على رجل الأعمال الهندي موكيش أمباني ليصبح أغنى شخص في المنطقة الأسيوية في فبراير.