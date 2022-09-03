ريال مدريد يواصل سلسلة انتصاراته


Publié le Samedi 03 Septembre 2022 - 20:10قراءة: 0 د, 35 ث
      
واصل ريال مدريد انطلاقته القوية في رحلة الدفاع عن لقب بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، على حساب ضيفه ريال بيتيس (2-1) في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، ضمن الجولة الرابعة "لليغا".


ووقع على هدفي الفريق الملكي الثنائي البرازيلي، فينيسيوس جونيور، ورودريغو في الدقيقتين (6 و65) على الترتيب.

بينما سجل لاعب خط الوسط الإسباني سيرخيو كاناليس هدف الضيوف الوحيد عند الدقيقة 17 من زمن الشوط الأول للمباراة التي جرت على ملعب "سانتياغو برنابيو" بالعاصمة مدريد.

وحقق ريال مدريد انتصاره الرابع على التوالي في الموسم الجديد "لليغا"، ويتربع على عرش الصدارة بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة.

في المقابل، تجرع فريق ريال بيتيس مرارة الهزيمة الأولى بعد ثلاثة انتصارات متتالية، ليتوقف رصيده عند 9 نقاط، ويحتل المركز الثاني في جدول الترتيب.

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