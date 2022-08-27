تبون وماكرون يوقعان اتفاق "شراكة طموحة وملموسة" سعيا لفتح "عهد جديد" في العلاقات بين البلدين

فرانس 24 - وقع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ظهر السبت، في ختام زيارته الرسمية إلى الجزائر، اتفاق "شراكة متجددة وملموسة وطموحة" سعيا لفتح عهد جديد في علاقات البلدين.





وقال تبون خلال مؤتمر صحافي عقب توقيع الإعلان في قاعة التشريفات بمطار هواري بومدين إن زيارة نظيره الفرنسي "الناجحة" التي بدأت الخميس وتنتهي السبت "أتاحت تقاربا لم يكن ممكناً لولا شخصية الرئيس ماكرون".وكان ماكرون قد انتقل مساء الجمعة إلى مدينة وهران (غرب) في ثاني محطة له والتقى فيها شبابا فنانين ورياضيين وراقصين. وكان في برنامج اليوم الثالث والأخير من زيارته، جولة إلى حصن وكنيسة سانتا كروز على مرتفعات المدينة المطلة على البحر المتوسط وكذلك ميناء وهران واستوديو "ديسكو مغرب" الذي تخصص في موسيقى الراي التي انتشرت في أنحاء العالم بفضل مطربين مثل خالد ومامي.فرانس24