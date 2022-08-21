الأمن السعودي يتحرك بعد تداول محادثات تهديد لفتاة وإساءة للذات الإلهية


Publié le Dimanche 21 Août 2022 - 09:43قراءة: 0 د, 30 ث
      
وكالات - انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية، صور لمحادثات لشخص قام بتهديد فتاة وأساء للذات الإلهية، فيما كشفت سلطات المملكة عن تفاصيل الواقعة، معلنة القبض على المتهم.


وعلى حسابها في "سناب شات"، نشرت وزارة الداخلية السعودية مقطع فيديو يظهر صورا مموهة للمحادثات التي جرت بين الشاب والفتاة.

وفي بيان لها، أكدت وزارة الداخلية أن "شرطة منطقة مكة المكرمة قبضت على مخالف لنظام الإقامة من الجنسية المالية، لتهديده فتاة عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، وتضمين ذلك ألفاظًا تسيء للذات الإلهية، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة"، حيث نشر الأمن العام السعودي صورة للشخص المقصود بعد إلقاء القبض عليه.



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