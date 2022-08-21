الأمن السعودي يتحرك بعد تداول محادثات تهديد لفتاة وإساءة للذات الإلهية

وكالات -

وعلى حسابها في "سناب شات"، نشرت وزارة الداخلية السعودية مقطع فيديو يظهر صورا مموهة للمحادثات التي جرت بين الشاب والفتاة.وفي بيان لها، أكدت وزارة الداخلية أن "شرطة منطقة مكة المكرمة قبضت على مخالف لنظام الإقامة من الجنسية المالية، لتهديده فتاة عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، وتضمين ذلك ألفاظًا تسيء للذات الإلهية، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة"، حيث نشر الأمن العام السعودي صورة للشخص المقصود بعد إلقاء القبض عليه.