إندونيسيا مستعدة لتنظيم لقاء بين بوتين وبايدن خلال قمة العشرين


Publié le Vendredi 19 Août 2022 - 07:40قراءة: 0 د, 24 ث
      
وكالات - صرح السفير الإندونيسي لدى روسيا، خوسيه تافاريس، أن بلاده مستعدة لتنظيم اجتماع بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي جو بايدن، في قمة مجموعة العشرين ببالي في نوفمبر المقبل.


وقال تافاريس في تصريح لوكلة "نوفوستي"، ردا على سؤال حول استعداد إندونيسيا لتنظيم اجتماع بين الرئيسين الروسي والأمريكي في جزيرة بالي: "هذا ممكن، وكل الإمكانيات لذلك متوفرة".

وفي وقت سابق قال الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يعتزم حضور قمة مجموعة العشرين (G20) في نوفمبر القادم بجزيرة بالي الإندونيسية.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 251579



En continu...

Toutes les news...
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الجمعة 19 أوت 2022 | 21 محرم 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:41 19:08 16:07 12:30 05:40 04:05
Babnet
27°
Babnet32°Babnet% 61:الرطــوبة
تونــسBabnet26°
4.63 كم/س
:الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
32°-2633°-2533°-2533°-2534°-25
  • Avoirs en devises
    23801,8

  • (18 aout)
  • Jours d'importation
    116
  •              1 € = 3,21441 DT        1$ =3,16191 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18 aout)   1082,4 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   