إندونيسيا مستعدة لتنظيم لقاء بين بوتين وبايدن خلال قمة العشرين

وكالات -

وقال تافاريس في تصريح لوكلة "نوفوستي"، ردا على سؤال حول استعداد إندونيسيا لتنظيم اجتماع بين الرئيسين الروسي والأمريكي في جزيرة بالي: "هذا ممكن، وكل الإمكانيات لذلك متوفرة".وفي وقت سابق قال الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يعتزم حضور قمة مجموعة العشرين (G20) في نوفمبر القادم بجزيرة بالي الإندونيسية.