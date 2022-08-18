أردوغان غادر إلى أوكرانيا للقاء زيلينسكي وغوتيريش

وكالات -

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وقال موقع ahaber التركية إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان غادر إلى لفوف لحضور اجتماع ثلاثي مع زيلينسكي وغوتيريش.ووصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى أوكرانيا (مدينة لفوف بغرب أوكرانيا) أمس الأربعاء ومن المنتظر أن يزور الأمين العام ميناء أوديسا الأوكراني يوم غد الجمعة، وفي اليوم التالي سيزور مركز التنسيق المشترك في اسطنبول، الذي تم تشكيله في إطار صفقة الغذاء.كما أفيد في وقت سابق بأن الأمين العام للأمم المتحدة خلال زيارته لأوكرانيا سيشارك اليوم الخميس في اجتماع ثلاثي مع فلاديمير زيلينسكي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مدينة لفوف (لفيف).وتتوقع الأمم المتحدة أيضا أن يعقد غوتيريش لقاء ثنائيا مع زيلينسكي.