باكستان تعتقل سياسيا من حزب عمران خان بتهمة الخيانة


Publié le Mardi 09 Août 2022 - 22:09قراءة: 0 د, 43 ث
      
وكالات - ألقت الشرطة الباكستانية، اليوم الثلاثاء، القبض على سياسي بارز من حزب رئيس الوزراء السابق عمران خان بتهم محاولة تحريض الجنود على أبرز قيادة عسكرية.


سرعان ما أدان مسؤولو الحزب ومنهم عمران خان، اعتقال شهباز جيل، كبير موظفي حزب الإنصاف المعارض.

وقال خان: "هذا خطف لا اعتقال. هل يمكن لمثل هذه الأعمال المخزية أن تحدث في أي ديمقراطية؟ العاملون بالسياسة يعاملون كالأعداء. وكل ذلك لجعلنا نقبل حكومة من المحتالين المدعومين من الخارج".


وتحمل التهم الموجهة إلى جيل عقوبة الإعدام بحد أقصى إن أدين.
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جاء اعتقاله بعد يوم على ظهوره في قناة إخبارية وحديثه المطول عن الوضع السياسي الراهن. وفي المقابلة، حث القوات حتى رتبة البيرقدار على عدم قبول أي أمر غير قانوني من أبرز قيادة عسكرية في البلاد.

وألمح جيل في تصريحاته إلى أن الجنود حتى رتبة بيرقدار من أنصار خان وأن بعض الجنرالات فقط يعارضون خان وحزبه. أوقفت باكستان عمليات القناة الإخبارية بسبب بث تصريحات جيل.

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