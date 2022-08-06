السيسي: المجموعة العربية تتواصل مع روسيا وأوكرانيا لتهدئة الأمور والعودة إلى مسار دبلوماسي


Publié le Samedi 06 Août 2022 - 20:43قراءة: 0 د, 21 ث
      
وكالات - قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن المجموعة العربية تتواصل مع روسيا وأوكرانيا لتهدئة الأمور والعودة إلى مسار دبلوماسي لإيجاد حل سياسي للأزمة.


وأضاف السيسي يوم السبت خلال جولة تفقدية بالكلية الحربية، أن هناك اتفاقا وقع لخروج الحبوب من روسيا وأوكرانيا، وهو أمر شديد الأهمية ليس فقط لمصر لكن للعالم أجمع.

وأشار إلى أن كميات ضخمة من الحبوب تخرج من روسيا وأوكرانيا، يحتاج إليها العالم بشدة، وهو تطور يمكن وصفه بالإيجابي.

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