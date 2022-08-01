ليبيا.. خالد المشري يفوز برئاسة المجلس الأعلى للدولة في الجولة الأولى من الانتخابات

وستجرى الجولة الثانية من الانتخابات بين المرشحين خالد المشري، والعجيلي أبوسديل، حيث حصل المشري في الجولة الأولى من التصويت على 45 صوتا وأبوسديل على 34 صوتا، ونال عبد السلام الصفراني 29 صوتا، وفتح الله السريري 8 أصوات، فيما كانت هناك ورقة واحدة بيضاء.