ريباكينا ترد على سؤال حول ما إذا كانت تشعر بأنها روسية


Publié le Vendredi 08 Juillet 2022 - 20:39قراءة: 1 د, 16 ث
      
وكالات - صرحت اللاعبة الكازاخية يلينا ريباكينا، مفاجأة بطولة "ويمبلدون 2022"، ثالثة البطولات الأربع الكبرى للتنس، بأنها فخورة بتمثيل كازاخستان، رغم أنها ولدت في روسيا.


ونقل موقع "Tennis 365" عن ريباكينا قولها: "لقد لعبت مع كازاخستان لفترة طويلة وأنا سعيدة جدا لتمثيل هذا البلد. لقد آمنوا بي. لا توجد أسئلة أخرى حول ما أشعر به. نعم، لقد ولدت في روسيا، لكنني أمثل كازاخستان".

ومع ذلك، أعربت يلينا ريباكينا، وهي من مواليد موسكو 17 يونيو 1999، عن أسفها لعدم السماح للاعبي ولاعبات التنس الروس بالمشاركة في بطولة ويمبلدون 2022.


واختتمت ريباكينا حديثها، قائلة: "أنا أستمتع باللعب هنا، وسأحاول أن أبذل قصارى جهدي للفوز بالبطولة".
..



وفجرت اللاعبة الكازاخية مفاجأة كبيرة، بتأهلها لأول مرة إلى نهائي إحدى البطولات الكبرى، على حساب الرومانية سيمونا هاليب بطلة "ويمبلدون 2019"، إثر فوزها عليها بمجموعتين من دون رد، وبنتيجة واحدة: (6-3) و(6-3) في المباراة التي جرت بينهما يوم أمس الخميس، واستغرقت ساعة واحدة و15 دقيقة.

وستلعب يلينا ريباكينا في المباراة النهائية لبطولة ويمبلدون، مع النجمة التونسية أنس جابر، التي صعدت بدورها لأول مرة في تاريخها إلى نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام"، عقب تغلبها على الألمانية تاتيانا ماريا، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (6-2) و(3-6) و(6-1) في اللقاء بينهما يوم الخميس أيضا، استغرق ساعة واحدة و43 دقيقة.

وبالتالي، ستشهد نسخة عام 2022 لبطولة ويمبلدون للتنس، والبالغ مجموع جوائزها أكثر من 40 مليون جنيه إسترليني، بطلة جديدة، بعد تأهل كل من يلينا ريباكينا المصنفة 17 في البطولة، وأنس جابر المصنفة ثالثة، إلى المباراة النهائية لأول مرة في تاريخهما.

مثل يلينا ريباكينا روسيا حتى عام 2018، وفي وقت لاحق، غيرت جنسيتها الرياضية لتمثل كازاخستان.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 249507



En continu...

Toutes les news...
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
السبت 09 جويلية 2022 | 10 ذو الحجة 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:30 19:43 16:16 12:32 05:08 03:19
Babnet
24°
Babnet30°Babnet% 73:الرطــوبة
تونــسBabnet24°
4.63 كم/س
:الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
30°-2431°-2332°-2336°-2536°-26
  • Avoirs en devises
    1269,7

  • (8 juil)
  • Jours d'importation
    121
  •              1 € = 3,21457 DT        1$ =3,15768 DT
  • Solde Compte du Trésor   (8 juil)   1269,7 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   