ليفربول يقصي فياريال ويتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا (فيديو)


Publié le Mardi 03 Mai 2022 - 22:29 قراءة: 0 د, 25 ث
      
قلب ليفربول الإنجليزي تأخره بهدفين نظيفين أمام مضيفه فياريال الإسباني إلى فوز ثمين بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.


وتقدم فياريال بهدفين نظيفين في الشوط الأول عن طريق السنغالي بولايي ديا والفرنسي فرانسيس كوكولين في الدقيقتين 3 و41 على التوالي.

وفي الشوط الثاني انتفض ليفربول وقلب الطاولة رأسا على عقب بتسجيله لثلاثة أهداف متتالية حملت توقيع كل من البرازيلي فابينيو والكولومبي لويس دياز والسنغالي ساديو ماني في الدقائق 62 و67 و74 على الترتيب.



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