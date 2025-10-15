مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026..الفرضيات والتوجهات الكبرى

يقترح مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 مواصلة سياسة الدعم الموجّه للمواد الأساسية والمحروقات والنقل العمومي، إلى جانب تقديم الدعم اللازم للشركات الأهلية لما لها من دور في تعزيز التنمية الجهوية العادلة.



كما تتضمّن وثيقة ملامح وتوجهات مشروع ميزانية الدولة، التي تحصّلت "وات" على نسخة منها، برمجة رزنامة دقيقة لاستخلاص الديون (أصلاً وفائدة) خلال السنة القادمة، مع الإسراع في تنفيذ خطط إعادة الهيكلة المالية والفنية لمؤسسات القطاع العام المتعثّرة.



شعار المشروع: "عدالة اجتماعية وتنمية جهوية متوازنة"



الفرضيات الاقتصادية الأساسية



رؤية اجتماعية وتنموية شاملة



تكريس الدولة الاجتماعية



سياسة داعمة للنمو والاستثمار



إصلاح القطاع العام وإيفاء الدولة بالتزاماتها



تعدّ ميزانية 2026، ضمن رؤية شاملة تهدف إلىتعزّز التماسك الاجتماعي وتستجيب لأولويات المرحلة.وأعدّت حكومةالمشروع الجديد استنادًا إلىسُجلت خلال سنة 2025، أبرزها تحقيقخلال النصف الأول من العام، وانخفاضفي سبتمبر 2025، إلى جانبعالميًا وتراجع أسعار المواد الغذائية.ترتكز التقديرات الأولية لمشروع الميزانية على جملة من الفرضيات، أهمّها:مقارنة بسنة 2025.أمام العملات الرئيسية.نتيجة نمو الاقتصاد العالمي بنحوسنة 2026.خلال العام المقبل.إلى حدودسنة 2026، مقابل معدل يتراوح بين 66 و70 دولارًا سنة 2025.أوضحت وزارة المالية أن إعداد الميزانية تمّ في، ضمن مقاربة تعيد النظر في آليات أداء الدولة لدورها الاجتماعي، من خلال:عبر سياسات عملية.كما تنطلق هذه المقاربة من مبادئ دستورية تستهدفبين الجهات، وتتماشى معالتي ترفع شعار "البناء والتشييد"، مركّزة على المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والمؤسساتية.ضمن التوجهات الكبرى، تتضمن ميزانية 2026، أبرزها:عبر منظومة الأمان الاجتماعي وبرامج الحماية الاجتماعية.لحماية القدرة الشرائية للفئات محدودة الدخل وضمان استقرار الأسعار.يقوم إعداد مشروع الميزانية على اعتماد، ترتكز على:ومقاومة التهرب الضريبي.وتحسين كفاءتها المالية.تُعدّمن أولويات السياسة المالية للدولة، بهدف تعزيز مصداقيتها في الأسواق الدولية وضمان ثقة الممولين.كما سيقععبر إعادة هيكلتها ماليا وفنيا، لتحسين أدائها وضمان ديمومتها وقدرتها التنافسية.وتؤكد وزارة المالية أن مشروع ميزانية 2026، وإن لم يتضمن بعدُ الأرقام التفصيلية، يهدف إلى، في إطار رؤية جديدة تراهن على