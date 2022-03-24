قديروف يعلن سيطرة مقاتلي الشيشان في الجيش الروسي على مبنى إدارة ماريوبول


Publié le Jeudi 24 Mars 2022 - 19:17قراءة: 0 د, 19 ث
      
وكالات - أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف عن سيطرة مقاتلي قوات الشيشان في الجيش الروسي على مبنى إدارة مدينة ماريوبول الاستراتيجية جنوب شرقي أوكرانيا.

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وقال قديروف في منشور على "تلغرام"، يوم الخميس إن "الشباب أبلغونا بأنهم حرروا مبنى إدارة ماريوبول ورفعوا علمنا فوقه".

يذكر أن القوات الروسية تحاصر مدينة ماريوبول الميناء البحري الهام منذ 7 مارس الجاري.
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وانطلقت الحرب الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

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