بايدن يتهم موسكو بالتخطيط لهجمات سيبرانية وزيلنسكي يجدد الدعوة للقاء بوتين

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي

Publié le Mardi 22 Mars 2022 - 06:47قراءة: 0 د, 30 ث
      
وكالات -

...

بايدن يتهم موسكو بالتخطيط لهجمات سيبرانية وزيلنسكي يجدد الدعوة للقاء بوتين

قال الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الثلاثاء، إن روسيا تعد لهجمات سيبرانية على الولايات المتحدة، كما حذر من أن حديث روسيا عن امتلاك أوكرانيا أسلحة بيولوجية وكيميائية، علامة على عزم موسكو استخدام تلك الأسلحة.
..


من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي إنه لن يتسنى التفاوض على إنهاء الحرب في بلاده، دون اجتماع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. وأكد في مقابلة مع قنوات أوروبية، أنه يدرك تماما أن بلاده لا يمكنها الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) في الوقت الحالي.





Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 243183



En continu

Toutes les news
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الثلاثاء 22 مارس 2022 | 19 شعبان 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:01 18:35 15:54 12:33 06:20 04:53
Babnet
10°
Babnet12°Babnet% 93:الرطــوبة
تونــسBabnet
2.57 كم/س
:الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
12°-917°-1017°-817°-1019°-13
  • Avoirs en devises
    23358,3

  • (21 mars)
  • Jours d'importation
    128
  •              1 € = 3,27165 DT        1$ =2,95861 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21 mars)   1080,9 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   