وكالات -

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بايدن يتهم موسكو بالتخطيط لهجمات سيبرانية وزيلنسكي يجدد الدعوة للقاء بوتين



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قال الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الثلاثاء، إن روسيا تعد لهجمات سيبرانية على الولايات المتحدة، كما حذر من أن حديث روسيا عن امتلاك أوكرانيا أسلحة بيولوجية وكيميائية، علامة على عزم موسكو استخدام تلك الأسلحة.من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي إنه لن يتسنى التفاوض على إنهاء الحرب في بلاده، دون اجتماع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. وأكد في مقابلة مع قنوات أوروبية، أنه يدرك تماما أن بلاده لا يمكنها الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) في الوقت الحالي.