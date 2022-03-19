رئيس بيلاروس لوكاشينكو: القوات العسكرية الأوكرانية يقودها أمريكيون وممثلو بلدان غربية


Publié le Samedi 19 Mars 2022 - 16:19قراءة: 0 د, 28 ث
      
وكالات - قال رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، إن الجيش الأوكراني يقوده ممثلو الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية.

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وأضاف لوكاشينكو في مقابلة مع قناة "تي في إس" اليابانية: "أنا على قناعة، وربما أكون مخطئا، هناك بالفعل بعض الأشخاص الذين يوجهون الموقف مباشرة من كييف. وبشكل أساسي على الجبهة. (الرئيس الأوكراني ألكسندر) زيلينسكي ليس مسؤولا عن العملية برمتها. ويوجد ليس فقط مستشارون لتقديم نصائح للجيش الأوكراني، بل سيطر ممثلو الغرب والولايات المتحدة بشكل كامل على العملية العسكرية في مواجهة روسيا".

وقال لوكاشينكو إن زيلينسكي نفسه يتلقى تعليمات من الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

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