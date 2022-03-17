POLITICO : واشنطن سترسل 100 صاروخ مسير من طراز "Switchblade" لأوكرانيا

وكالات -

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وصرح النائب الجمهوري عن ولاية تكساس مايك ماكول، العضو الجمهوري الأعلى في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، لـ "POLITICO" أن الولايات المتحدة "تعمل مع الحلفاء" لإرسال المزيد من أنظمة صواريخ أرض-جو إس -300 إلى أوكرانيا.و"Switchblade"، التي تصطدم بأهدافها، عبارة عن طائرة صغيرة خفيفة بدون طيار، يمكنها الطيران في الهواء لمدة تصل إلى 30 دقيقة، قبل أن يتم توجيهها إلى هدفها من قبل عامل على الأرض، على بعد عشرات الأميال. ويتم إطلاق الطائرة بدون طيار من أنبوب، مثل قذيفة هاون. ويسمح "GPS" للطائرة بالتحليق حتى لحظة تعطلها وانفجارها في أي هدف قد يكون.وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن واشنطن ستقدم لأوكرانيا مساعدات عسكرية إضافية بقيمة 800 مليون دولار، ليصل إجمالي المساعدات التي أقرتها واشنطن خلال الأسبوع الأخير إلى مليار دولار.وقال بايدن: "يوم السبت وجهت إدارتي بتقديم 200 مليون دولار لدعم توريدات الأسلحة إلى أوكرانيا وتلبية احتياجاتها الدفاعية.. والآن استخدم صلاحياتي الرئاسية لرصد 800 مليون دولار أخرى للأنظمة الدفاعية الإضافية لمواصلة تقديم المساعدة لأوكرانيا".وأضاف: "خلال الأسبوع الأخير فقط سيصل حجم المساعدات الأمريكية الجديدة في المجال الأمني إلى مليار دولار".ويأتي ذلك على خلفية استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي انطلقت في 24 فبراير الماضي.