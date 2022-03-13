بلينكن: واشنطن ستقدم لكييف وسائل للحماية من "التهديدات الجوية"


Publié le Dimanche 13 Mars 2022 - 06:27 قراءة: 0 د, 28 ث
      
وكالات - قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن مساعدة بلاده الدفاعية لأوكرانيا ستشمل وسائل لمواجهة "التهديدات الجوية والمدرعات".

...

وأشار الوزير الأمريكي، في حديث نشره المكتب الصحفي للخارجية الأمريكية، إلى أنه تم إطلاق عملية تقديم حزمة جديدة من المساعدات لأوكرانيا، بقيمة 200 مليون دولار.

وأضاف بلينكن: "عملا بالصلاحيات الإضافية التي تم تكليفي بها، وافقت على الفور اليوم، ووفقا لتعليمات رئيس الولايات المتحدة، على بدء تقديم الحزمة الرابعة من المساعدة العسكرية الإضافية البالغة 200 مليون دولار للدفاع عن أوكرانيا".
..


وأكد الوزير الأمريكي، أن هذه الحزمة ستشمل مساعدة دفاعية إضافية لمواجهة التهديدات المدرعة والمحمولة جوا وغيرها من التهديدات.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 242638



  3.41% (351472 participants des 16+)

En continu

Toutes les news
الأحد 13 مارس 2022 | 10 شعبان 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:53 18:27 15:50 12:36 06:33 05:07
Babnet
10°
 Babnet20° Babnet % 93 :الرطــوبة
تونــس Babnet10°
1.54 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
20°-1020°-1219°-1417°-1418°-13
  • Avoirs en devises
    23515,5

  • (11 mars)
  • Jours d'importation
    129
  •              1 € = 3,25937 DT        1$ =2,95696 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 mars)   943,7 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   