بوتين يحذر.. العقوبات الغربية أشبه بإعلان حرب


Publié le Samedi 05 Mars 2022 - 23:10قراءة: 0 د, 38 ث
      
وكالات - اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العقوبات المفروضة على روسيا بمثابة إعلان حرب، من جانبه حذر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف من عواقب وخيمة تقلب أسواق الطاقة العالمية في حال فرض قيود على الصادرات الروسية مضيفا أن العالم أوسع من أن تفرض العقوبات الأوروبية والأمريكية عزلة على روسيا لأن شركات محلية ومن دول أخرى ستحل مكان من يغادر السوق الروسية.

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في هذا السياق حذر صندوق النقد الدولي من تداعيات خطيرة على الاقتصاد العالمي والأسواق المالية جراء العقوبات المفروضة على روسيا.

من جانبه أكد رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك أن الطاقات النظيفة والمتجددة لن تكون بديلا فوريا للصادرات الهيدروكربونية الروسية مطالبا بزيادة فورية في إنتاج النفط والغاز.
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فهل العقوبات الغربية قادرة على فرض عزلة على روسيا؟ أم أن موسكو تملك بدائل محلية وأجنبية لمجابهة العقوبات؟



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